ФОТО: Ирландский суд оставил планировавшего убийство Имре Аракаса под стражей

Сегодня ирландский суд постановил, что подозреваемый в подготовке убийства за деньги Имре Аракас останется под стражей еще на две недели.

По сообщению полиции, мужчина прибыл в Ирландию, чтобы работать на банду Кинахана. Атаки банды Кинахана против семьи Хатч и связанных с ними людей уже привели к 11 смертям. Из банды Кинахана погиб лишь один человек.

Ранее уже отмечалось, что за убийство Аракас заработал бы 100 000 евро. Члены банды наняли именно его, поскольку устали от неудавшихся попыток, совершаемых ”менее квалифицированными” наемниками.

Аракас стал знаменит в Эстонии в 1979 году, когда его судили за воровство, однако он сумел сбежать из-под стражи прямо из зала суда на Тоомпеа.