ФОТО и ВИДЕО: За кражу навигаторов в Эстонии литовцев приговорили к реальному сроку

В понедельник Харьюский уездный суд признал двоих мужчин из Литвы виновными в карже навигационных устройств из автомобилей в Харьюмаа и Таллинне и назначил им наказание в виде шокового заключения сроком на шесть месяцев.

Государственный прокурор Айнар Койк отметил, что это нетипично, когда преступники специально приезжают для совершения серий преступлений из Литвы в Эстонию. Подсудимые Донатас и Лукас делали это два раза: в октябре прошлого года они взломали девять машин и украли восемь навигаторов, а в ноябре за две ночи украли семь навигаторов. Добытые незаконным путем устройства планировалось сбыть в Литве.



Суд назначил обоим мужчинам наказание в виде лишения свободы сроком на два года, из которых реальному отбытию подлежат шесть месяцев. Остальной срок — условный. Поскольку преступники находились под стражей уже с 3 ноября, им осталось отсидеть лишь половину срока.