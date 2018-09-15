ФОТО и ВИДЕО: Во время уборки ласнамяэского парка Паэ в пруду нашли труп

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В ходе работ по очистке пруда в Ласнамяэ, в парке Паэ, сегодня нашли труп на глубине четырех метров. Согласно сообщению полиции, это тело мужчины с признаками разложения.