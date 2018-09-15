ФОТО и ВИДЕО: Во время уборки ласнамяэского парка Паэ в пруду нашли труп

В ходе работ по очистке пруда в Ласнамяэ, в парке Паэ, сегодня нашли труп на глубине четырех метров. Согласно сообщению полиции, это тело мужчины с признаками разложения.
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Сезонное напоминание: сильный дождь может стать причиной серьезного ущерба автомобилю. Как вести себя при затоплении
17.09.2018
Неожиданный сильный дождь и вызванное им затопление на городских улицах, в гаражах и парковочных домах могут стать причиной серьезного беспорядка и значительного ущерба. Менеджер по продаже продуктов страхования каско в фирме IIZI Кристийна Койтла рассказывает о том, каким образом в подобных ситуациях может помочь страховка каско.
ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Всемирный день чистоты, труп в Ласнамяэ и подозрительная сумка в центре Таллинна
17.09.2018
Рассчитывать ли на грибную осень и где искать грибные места? Миколог отвечает на вопросы грибников
17.09.2018
Isamaa предлагает дать 200 000 евро на обучение таллиннских учителей эстонскому, мэрия против
17.09.2018
Оппозиционная фракция партии Isamaa в столичном городском собрании предлагает выделить 200 000 евро из бюджета Таллинна на обучение эстонскому языку педагогов школ и детских садов. Горуправа инициативу не поддерживает, но последнее слово будет за всем депутатским корпусом, пишет rus.err.ee.
За себя и за того парня. Дорожная страховка дорожает: почему нарушают одни, а расплачиваются другие?
17.09.2018
По данным Фонда дорожного страхования, в первом полугодии нынешнего года произошло в общей сложности 17 750 страховых случаев, средний ущерб составил 1953 евро, пишет "МК-Эстония". Жители Эстонии платят в среднем за дорожную страховку 139 евро в год. Но в связи с тем, что аварий стало больше, и погибших в них за первые полгода 2018-го — столько же, сколько за весь прошлый год, не исключено подорожание страховки. Возможно, что у всех, даже если вы никогда в жизни не нарушали. Когда и на сколько повысятся цены на обязательную дорожную страховку и у кого — больше всего? И почему для одной и той же машины за одну и ту же страховку на год в одной фирме хотят 162 евро, а в другой — 984?
Американка подала в суд на Samsung из-за загоревшегося Galaxy Note 9; рассказала жуткую историю
17.09.2018
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Group vice president procurement
GLAMOX (FONTES PMP)
Tähtaeg: 20.09.2018
Лето подошло к концу, всё потихоньку возвращается на свои места. Времени становиться все меньше, а забот — все больше. Хочется хотя бы вечером найти время на себя. Неохота, приходя с работы, сразу идти на кухню, чтобы стоять весь вечер у плиты. Поэтому мы подобрали для вас два рецепта, которые не заставят тратить всё ваше время на готовку. Понадобятся только 10 минут и хорошее настроение.