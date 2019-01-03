03.01.2019, 18:37

ФОТО и ВИДЕО: "Вернулись с поминок, а там — пожар". В Нарве огонь полностью уничтожил жилой дом

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добавлен комментарий Спасательного департамента
Роман Старапопов
Роман Старапопов
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Сегодня, 3 января, в Нарве пожар полностью уничтожил жилой дом. Владельцы живы, они предполагают, что причиной возгорания стало использование соседкой печи, которая находится в аварийном состоянии.

"Родители были на поминках у родственников, а когда вернулись — дом уже горел открытым пламенем", — рассказала Delfi София Халлик, которая выросла в этом доме.

По словам Софии, дом разделен на две части. В одной живут ее родители, а в другой — соседка, которой неоднократно делали предписания отремонтировать печь. София говорит, что печь находилась в аварийном состоянии и ее нельзя было топить. Об этом говорили и пожарные.

"Я знаю, что ей делают предписания не первый год, но она их игнорировала и продолжала топить печь. Открывала входную дверь и топила по-черному. Хорошо, что пожар произошел не ночью, иначе родители могли бы отравиться угарным газом", — не исключает София.

Родители Софии неоднократно предлагали соседке выкупить у нее вторую половину дома или купить ей квартиру, чтобы отремонтировать вторую часть дома, где не было электричества. Они беспокоились, что когда-нибудь там может произойти пожар. Как отмечает София, женщина отказывалась или просила слишком большую сумму.

"Соседка — человек странный. Она таскала с помоек разный хлам и складировала его в доме. Та часть дома была захламлена, поэтому пожар быстро охватил дом", — предполагает София.

Девушка добавляет, что родители неоднократно просили помощи у нарвских властей в помощи с соседкой и ходили в разные инстанции.

По словам Софии, сейчас родители временно переедут к родственникам — вещей у них нет, все сгорело. Однако в ближайшее время София намерена искать родителям квартиру для съема.

Как сообщила Delfi руководитель по коммуникации Идаского спасательного центра Спасательного департамента Евгения Парв, сообщение о пожаре в жилом доме на улице Мяннику в Центр тревоги поступило в 15:40.

По прибытию спасателей, дом уже был объят огнем. Пожару была присвоена третья степень сложности, на вызов были стянуты спасательные команды из Нарвы, Йыхви и Нарва-Йыесуу.

75-летняя хозяйка была на улице, когда приехали спасатели. Ей помощь медиков не понадобилась. Пожар был локализован в 18:56.

Пенсионерку отвезли в полицейский участок, так как в та часть дома, где она жила, сильно пострадала от задымления и воды. Сейчас находиться там нельзя. Другая часть дома, по всей видимости, восстановлению не подлежит. Согласно первоначальным данным, возгорание могло произойти из-за свечи, однако результаты экспертизы будут готовы позже.

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