ФОТО и ВИДЕО: "Вернулись с поминок, а там — пожар". В Нарве огонь полностью уничтожил жилой дом

"Родители были на поминках у родственников, а когда вернулись — дом уже горел открытым пламенем", — рассказала Delfi София Халлик, которая выросла в этом доме.

По словам Софии, дом разделен на две части. В одной живут ее родители, а в другой — соседка, которой неоднократно делали предписания отремонтировать печь. София говорит, что печь находилась в аварийном состоянии и ее нельзя было топить. Об этом говорили и пожарные.

"Я знаю, что ей делают предписания не первый год, но она их игнорировала и продолжала топить печь. Открывала входную дверь и топила по-черному. Хорошо, что пожар произошел не ночью, иначе родители могли бы отравиться угарным газом", — не исключает София.

Родители Софии неоднократно предлагали соседке выкупить у нее вторую половину дома или купить ей квартиру, чтобы отремонтировать вторую часть дома, где не было электричества. Они беспокоились, что когда-нибудь там может произойти пожар. Как отмечает София, женщина отказывалась или просила слишком большую сумму.

"Соседка — человек странный. Она таскала с помоек разный хлам и складировала его в доме. Та часть дома была захламлена, поэтому пожар быстро охватил дом", — предполагает София.

Девушка добавляет, что родители неоднократно просили помощи у нарвских властей в помощи с соседкой и ходили в разные инстанции.

По словам Софии, сейчас родители временно переедут к родственникам — вещей у них нет, все сгорело. Однако в ближайшее время София намерена искать родителям квартиру для съема.