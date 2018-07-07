07.07.2018, 09:55

ФОТО и ВИДЕО: "Ведьмин дом нужно сжечь вместе с детьми". Пьяный мужчина ночью поджег дом известной эстонской певицы

 (32)
дополнено в 14:00
rus.delfi.ee
EST 13

Сегодня ночью в Центр тревоги сообщили о пожаре в Вильяндимаа в деревне Тухалаане. По первоначальным данным, преступник поджег дом из мести. К счастью, спавшая глубоким сном семья спаслась.

Как передает rus.err.ee, дом принадлежит эстонской джазовой певице Хедвиг Хансон, которая, как и ее сыновья, спала, но проснулась от стука в дверь и крика.

"Проснулась в два часа ночи от того, что мужчина за дверью заявил, что я ведьма, и ведьмин дом нужно сжечь вместе с детьми", — сообщила Хансон ERR.

Поначалу она приняла слова мужчины только за угрозу, но затем начался пожар: "Я была шокирована. К счастью, у меня в доме был огнетушитель. На помощь пришел и один из соседей. Открытый огонь нам удалось потушить".

По ее словам, злоумышленник облил бензином одну из стен: "К счастью, там было всего полканистры".

По словам Хансон, поджигатель — алкоголик, который не так давно напал на свою жену с ножом: "Но жена боится его. Она скрывает свои травмы. Когда приехала полиция, то жена отказалась от обвинений. Последние недели мужчина постоянно пил, и, скорее всего, у него в голове возникла мысль, что я как-то связана с вызовом полиции, поэтому он и пришел угрожать мне".

Ночью около 2:15 Центр тревоги получил сообщение, что в волости Мульги 55-летний мужчина угрожал поджечь дом соседей, сказал пресс-секретарь Лыунаской префектуры. В семье также есть дети, которые в это же время спали в доме. "Звонивший описал, что в процессе угроз мужчина уже лил что-то на дом", — отметил пресс-секретарь. По первоначальной информации, мужчина облил дом бензином.

Оперативный руководитель Лыунаской префектуры Межлис Саарепуу описал, что десять минут спустя, когда поспешившие на вызов полицейские были только на пути на место происшествия, дом уже был в огне. Находившиеся в доме люди выбрались самостоятельно и не пострадали.

Когда спасатели прибыли на место, задняя стена дома горела открытым пламенем. Спасатели потушили возгорание. "В то время, когда спасатели тушили огонь, полицейские задержали пьяного 55-летнего мужчину и доставили его в арестный дом. Решение относительно его ареста примут в ближайшее время", — сказал Саарепуу.

Скорая помощь осмотрела семью, к счастью, никто не пострадал.

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Первоначальная экспертиза показала, что у поджигателя было опьянение в 2 промилле.

По факту случившегося начато уголовное производство по статье, которая рассматривает поджог, когда из-за него возникла угроза жизни людей.

По какой причине мужчина таким образом поставил жизнь других под угрозу и нанес ущерб имуществу, еще выясняется. Практика полиции показывает, что на поджоги обычно толкает сведение счетов между собой или случайный вандализм, отметил Саарепуу.

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