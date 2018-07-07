ФОТО и ВИДЕО: "Ведьмин дом нужно сжечь вместе с детьми". Пьяный мужчина ночью поджег дом известной эстонской певицы

Сегодня ночью в Центр тревоги сообщили о пожаре в Вильяндимаа в деревне Тухалаане. По первоначальным данным, преступник поджег дом из мести. К счастью, спавшая глубоким сном семья спаслась.

Как передает rus.err.ee, дом принадлежит эстонской джазовой певице Хедвиг Хансон, которая, как и ее сыновья, спала, но проснулась от стука в дверь и крика.

"Проснулась в два часа ночи от того, что мужчина за дверью заявил, что я ведьма, и ведьмин дом нужно сжечь вместе с детьми", — сообщила Хансон ERR.

Поначалу она приняла слова мужчины только за угрозу, но затем начался пожар: "Я была шокирована. К счастью, у меня в доме был огнетушитель. На помощь пришел и один из соседей. Открытый огонь нам удалось потушить".

По ее словам, злоумышленник облил бензином одну из стен: "К счастью, там было всего полканистры".

По словам Хансон, поджигатель — алкоголик, который не так давно напал на свою жену с ножом: "Но жена боится его. Она скрывает свои травмы. Когда приехала полиция, то жена отказалась от обвинений. Последние недели мужчина постоянно пил, и, скорее всего, у него в голове возникла мысль, что я как-то связана с вызовом полиции, поэтому он и пришел угрожать мне".