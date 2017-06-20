ФОТО и ВИДЕО: Валентина ”Субарик” вновь села за руль и оказалась в участке

Злостная нарушительница ПДД Валентина Терехова, более известная как Валентина ”Субарик”, вновь оказалась в полицейском участке.
Свидетели задержания Тереховой сняли соответствующие кадры и разместили их в соцсетях. Нарушительницу, по их словам, окружили четыре полицейских автомобиля.
”Возвращение легенды? Второй сезон? Проигран бой, но не война!”, — иронизируют там же комментаторы.
Сегодня днем полиция задержала Терехову на парковке торгового центра Lasnamäe Centrum и доставила в участок. Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны подтвердила, что автомобиль женщины был доставлен на полицейскую парковку, а водитель — в участок. У транспортного средства отсутствовала страховка и не пройден техосмотр.
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