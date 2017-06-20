ФОТО и ВИДЕО: Валентина ”Субарик” вновь села за руль и оказалась в участке

Злостная нарушительница ПДД Валентина Терехова, более известная как Валентина ”Субарик”, вновь оказалась в полицейском участке.

Свидетели задержания Тереховой сняли соответствующие кадры и разместили их в соцсетях. Нарушительницу, по их словам, окружили четыре полицейских автомобиля.

”Возвращение легенды? Второй сезон? Проигран бой, но не война!”, — иронизируют там же комментаторы.