ФОТО и ВИДЕО: В Ыйсмяэ распространялся ядовитый дым, на Палдиском шоссе горел ангар

Сегодня утром в Таллинне на Палдиском шоссе в ангаре с одеждой произошло возгорание.

Из-за пожара распространялся ядовитый дым. Сообщение о пожаре в Центр тревоги поступило в 10:03. Спасатели до сих пор ведут работы по тушение пожара. Языки пламени на месте пожара до сих пор видны.

В ангаре в момент распространения огня людей не было, никто не пострадал. Движение на Палдиском шоссе перекрыто.

Ангар принадлежит предприятию Ventana OÜ, которое сдает его в аренду. Член правления предприятия Таави Юхан рассказал, что сейчас ангар арендует Captus OÜ, раньше подобных проблем не возникало. Член правления Captus OÜ Калле Каск не пожелал дать комментарий об инциденте.

Главная сфера деятельности Captus OÜ — товарные грузоперевозки. Также согласно экономическому отчету за 2016 год, фирма занимается строительно-монтажными работами, складской деятельностью, оказанием транспортных услуг и розничной торговлей.