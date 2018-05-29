ФОТО и ВИДЕО: В Ярвамаа столкнулись поезд и автомобиль, водитель госпитализирован

Сегодня вечером в Ярвамаа в деревне Тайксе столкнулись поезд Elron и автомобиль Mercedes-Benz. Водителя автомобиля доставили в больницу.

Пресс-секретарь Ляэнеской префектуры сообщила, что ЧП случилось в 20:58 на переезде Тюри-Аркма. Согласно первоначальным данным, Mercedes-Benz направлялся в сторону Тюри, а поезд ехал по маршруту Таллинн-Вильянди.

Пострадал 44-летний водитель Mercedes, которого отправили в Таллинн в больницу. Находившиеся в поезде 15 пассажиров не пострадали.

Детали инцидента выяснит следствие.