29.05.2018, 21:48

ФОТО и ВИДЕО: В Ярвамаа столкнулись поезд и автомобиль, водитель госпитализирован

 (20)
дополнено в 7:00
rus.delfi.ee
EST 15

Сегодня вечером в Ярвамаа в деревне Тайксе столкнулись поезд Elron и автомобиль Mercedes-Benz. Водителя автомобиля доставили в больницу.

Пресс-секретарь Ляэнеской префектуры сообщила, что ЧП случилось в 20:58 на переезде Тюри-Аркма. Согласно первоначальным данным, Mercedes-Benz направлялся в сторону Тюри, а поезд ехал по маршруту Таллинн-Вильянди.

Пострадал 44-летний водитель Mercedes, которого отправили в Таллинн в больницу. Находившиеся в поезде 15 пассажиров не пострадали.

Детали инцидента выяснит следствие.

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