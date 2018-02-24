24.02.2018, 12:00

ФОТО и ВИДЕО: В Вырумаа горело здание мебельного завода

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rus.delfi.ee
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Ночью в Центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Вылси в Вырумаа горит здание завода. Пожарные потушили здание к пяти утра. Причина возгорания пока неизвестна.

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