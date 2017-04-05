05.04.2017, 10:56

ФОТО и ВИДЕО: В Вильяндимаа уже в третий раз горел пустующий дом

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rus.delfi.ee
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В Вильяндимаа в Мыйзакюла вчера поздно вечером горел открытым пламенем пустующий деревянный жилой дом.

Вчера вечером в 23:28 спасатели получили вызов в Вильяндимаа в город Мыйзакюла на улицу Раудтеэ, где горел открытым пламенем двухэтажный деревянный жилой дом.

Когда спасатели прибыли на место происшествия, языки пламени вырывались через крышу. Тушение пожара заняло время до 3:25. Речь шла о пустующем доме.

За годы дом горел уже три раза.

По первоначальным данным, речь идет о поджоге.

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