ФОТО и ВИДЕО: В Вильяндимаа уже в третий раз горел пустующий дом

В Вильяндимаа в Мыйзакюла вчера поздно вечером горел открытым пламенем пустующий деревянный жилой дом.

Вчера вечером в 23:28 спасатели получили вызов в Вильяндимаа в город Мыйзакюла на улицу Раудтеэ, где горел открытым пламенем двухэтажный деревянный жилой дом.

Когда спасатели прибыли на место происшествия, языки пламени вырывались через крышу. Тушение пожара заняло время до 3:25. Речь шла о пустующем доме.

За годы дом горел уже три раза.

По первоначальным данным, речь идет о поджоге.