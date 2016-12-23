ФОТО и ВИДЕО: В Вильяндимаа столкнулись два автомобиля, скорая осмотрела двух малышей

На 62 километре шоссе Тарту — Вильянди — Килинги-Нымме на перекрестке Уусна-Туусти сегодня после полудня произошло ДТП, в котором столкнулись два автомобиля.