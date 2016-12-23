Совершивший поворот налево в тени находившегося на автобусной остановке автобуса остался незамеченным для другого водителя, и автомобили столкнулись. Никто не пострадал, побывавшая на месте скорая помощь проверила здоровье находившихся в одном из автомобилей двух маленьких детей.
ФОТО и ВИДЕО: В Вильяндимаа столкнулись два автомобиля, скорая осмотрела двух малышей(1)
На 62 километре шоссе Тарту — Вильянди — Килинги-Нымме на перекрестке Уусна-Туусти сегодня после полудня произошло ДТП, в котором столкнулись два автомобиля.
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