Совершивший поворот налево в тени находившегося на автобусной остановке автобуса остался незамеченным для другого водителя, и автомобили столкнулись. Никто не пострадал, побывавшая на месте скорая помощь проверила здоровье находившихся в одном из автомобилей двух маленьких детей.

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