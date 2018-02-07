ФОТО и ВИДЕО: В Вильяндимаа столкнулись два автобуса и автомобиль

В Вильяндимаа столкнулись два автобуса и автомобиль. Согласно первоначальным данным, никто не пострадал.

Около 11:30 произошло ДТП на 40 километре шоссе Имавере-Вильянди-Каркси-Нуйа, в деревне Выйстре волости Вильянди.

Согласно первоначальным данным, желтый автобус тащил на буксире белый автобус, когда их начал обгонять внедорожник Suzuki. Водитель автомобиля потерял управление и врезался в бок желтого автобуса. В результате аварии столкнулись и автобусы.

​В автобусах не было пассажиров, в ДТП не пострадали водители.