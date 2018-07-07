07.07.2018, 09:55

ФОТО и ВИДЕО: В Вильяндимаа преступник ночью поджег дом, где спала семья

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rus.delfi.ee
EST 9

Сегодня ночью в Центр тревоги сообщили о пожаре в Вильяндимаа в деревне Тухалаане. По первоначальным данным, преступник поджег дом из мести. К счастью, спавшая глубоким сном семья спаслась.

О пожаре сообщили в Центр тревоги около 2 часов ночи. По первоначальным данным, какой-то недоброжелатель облил дом бензином и поджег его. Когда спасатели прибыли на место, задняя стена дома горела открытым пламенем. Спасатели потушили возгорание.

Скорая помощь осмотрела семью, к счастью, никто не пострадал.

Полиция уже задержала подозреваемого и доставила на допрос. Его возможное опьянение выясняется.

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