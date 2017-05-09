ФОТО и ВИДЕО: В Вильяндимаа перевернулась и вылетела в кювет легковушка

Во вторник около девяти часов утра в деревне Пуйату в Вильяндимаа легковой автомобиль перевернулся на крышу и вылетел в кювет, в результате чего пострадали двое человек.

По предварительным данным, легковой автомобиль Seat не уступил дорогу ехавшему по главной дороге микроавтобусу Fiat, в результате чего произошло столкновение. Seat перевернулся и приземлился в кювете вверх дном.

Водитель микроавтобуса не пострадал. Прибывшие на место медики осмотрели женщину-водителя Seat и доставили пассажира-мужчину в больницу для более тщательной проверки.