ФОТО и ВИДЕО: В Вильяндимаа на одном перекрестке произошло две аварии подряд

В воскресенье вечером в волости Сууре-Яани в Вильяндимаа на одном и том же перекрестке — Олуствере на 29 км шоссе Имавере-Вильянди-Каркси-Нуйа — произошло две аварии подряд с участием в общей сложности четырех автомобилей.

Первое столкновение произошло между Chevrolet' и Volkswagen Passat, когда, выезжая на перекресток, Chevrolet' попал под колеса ехавшего по главной дороге Volkswagen.

Через несколько минут произошло второе ДТП, в ходе которого боками столкнулись фургон Citroen и легковой автомобиль Škoda, водители которых, вероятно, засмотрелись на уже случившуюся аварию и отвлеклись от управления.

Трое пассажиров Volkswagen были доставлены в больницу для проверки здоровья.

Движение было в течение нескольких часов нарушено.

