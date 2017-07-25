ФОТО и ВИДЕО: В Вильяндимаа мотоциклист врезался в легковушку и отказался дуть в алкотестер

Вчера перед шестью вечера произошло ДТП в волости Вильянди. На перекрестке Пяри на шоссе Тарту-Вильянди-Килинги-Нымме столкнулись легковой автомобиль Opel и мотоцикл BMW.

Согласно первоначальным данным, мотоцикл врезался в Opel, когда водитель легковушки не уступил дорогу передвигавшемуся по главной дороге мотоциклисту.

Скорая помощь окозала водителям медицинскую помощь на месте, госпитализация не понадобилась.

Полиция проверила водителя Opel на содержание алкоголя в крови, и он оказался трезв. Мотоциклист же не захотел дуть в алкотестер, и полиции пришлось применить силу, после чего он согласился отправиться в больницу, чтобы провести анализ крови на содержание алкоголя.