ФОТО и ВИДЕО: В Вильянди загорелся жилой дом
Вчера в 21:09 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре на улице Сааре в Вильянди.
Вчера в 21:09 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре на улице Сааре в Вильянди.
По прибытию спасателей находившиеся в горевшем здании люди уже выбрались самостоятельно. В результате случившегося никто не пострадал. К 23:45 пожар был локализован.
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