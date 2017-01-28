ФОТО и ВИДЕО: В Вильянди во дворе частного дома сгорели Mercedes-Benz и Audi

Сегодня утром в одном из частных домов в Вильянди загорелись две машины. Люди в результате пожара не пострадали, причины возгорания до сих пор не установлены.

Сообщение о пожаре в Вильянди на улице Копли в Центр тревоги поступило в 6:20. Когда спасатели прибыли на место, то во дворе частного дома горели две машины — Mercedes-Benz и Audi.

Сигнал о пожаре жителям дома установленный в доме датчик. Никто в результате пожара не пострадал. По первоначальным данным, возгорание произошло в одной из машин. Хотя причины пожара еще устанавливаются, однако есть предположение, что возгорание произошло из-за короткого замыкания или по причине поджога.

