28.01.2017, 10:16

ФОТО и ВИДЕО: В Вильянди во дворе частного дома сгорели Mercedes-Benz и Audi

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rus.delfi.ee
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Сегодня утром в одном из частных домов в Вильянди загорелись две машины. Люди в результате пожара не пострадали, причины возгорания до сих пор не установлены.

Сообщение о пожаре в Вильянди на улице Копли в Центр тревоги поступило в 6:20. Когда спасатели прибыли на место, то во дворе частного дома горели две машины — Mercedes-Benz и Audi.

Сигнал о пожаре жителям дома установленный в доме датчик. Никто в результате пожара не пострадал. По первоначальным данным, возгорание произошло в одной из машин. Хотя причины пожара еще устанавливаются, однако есть предположение, что возгорание произошло из-за короткого замыкания или по причине поджога.

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