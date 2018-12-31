31.12.2018, 07:16

ФОТО и ВИДЕО: В Вильянди столкнулись два автомобиля: шесть человек в больнице, а виновник ДТП скрылся

 (4)
rus.delfi.ee
EST

В воскресенье вечером в Вильянди столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП в больницу доставили шесть человек, среди которых три ребенка.

ДТП произошло в 21:43 на регулируемом перекрестке улиц Якобсони и Леола, когда Audi не уступил дорогу Volvo V70, которым управлял 35-летний мужчина. Личность виновника ДТП до сих пор не установлена, так как он скрылся с места ДТП.

В Клинику Тартуского университета доставлены 36-летняя пассажирка Audi и 31-летняя пассажирка Volvo. В Вильяндискую больницу на осмотр доставлены 22-летний пассажир Audi, водитель Volvo и нахподившиеся в Volvo 8-летний мальчик, трехлетний мальчик и 8-летняя девочка.

Полиция сообщила Delfi, что согласно первоначальным данным, их жизни вне опасности.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии