ФОТО и ВИДЕО: В Вильянди столкнулись два автомобиля: шесть человек в больнице, а виновник ДТП скрылся

ДТП произошло в 21:43 на регулируемом перекрестке улиц Якобсони и Леола, когда Audi не уступил дорогу Volvo V70, которым управлял 35-летний мужчина. Личность виновника ДТП до сих пор не установлена, так как он скрылся с места ДТП.

В Клинику Тартуского университета доставлены 36-летняя пассажирка Audi и 31-летняя пассажирка Volvo. В Вильяндискую больницу на осмотр доставлены 22-летний пассажир Audi, водитель Volvo и нахподившиеся в Volvo 8-летний мальчик, трехлетний мальчик и 8-летняя девочка.

Полиция сообщила Delfi, что согласно первоначальным данным, их жизни вне опасности.