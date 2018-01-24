ФОТО и ВИДЕО: В Вильянди произошла авария с участием полицейского автомобиля

Сегодня днем на перекрестке улиц Таллинн и Яакобсони в Вильянди произошла авария с участием полицейского автомобиля.

По предварительным данным, Škoda Superb выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался сбоку в автомобиль полиции, в котором находился один человек. В совершившем аварию авто находился водитель и ребенок.



В результате аварии никто не пострадал. В момент столкновения шел сильный снег и видимость была ограничена.

Полицейский автомобиль не находится на вызове. Точные обстоятельства случившегося выясняются.