24.01.2018, 14:17

ФОТО и ВИДЕО: В Вильянди произошла авария с участием полицейского автомобиля

 (6)
rus.delfi.ee
EST

Сегодня днем на перекрестке улиц Таллинн и Яакобсони в Вильянди произошла авария с участием полицейского автомобиля.

По предварительным данным, Škoda Superb выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался сбоку в автомобиль полиции, в котором находился один человек. В совершившем аварию авто находился водитель и ребенок.

В результате аварии никто не пострадал. В момент столкновения шел сильный снег и видимость была ограничена.

Полицейский автомобиль не находится на вызове. Точные обстоятельства случившегося выясняются.

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