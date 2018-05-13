ФОТО и ВИДЕО: В Валагамаа в лесу произошел пожар

Сегодня в 15:10 спасателям поступил вызов в Пуртси, где в лесу произошел пожар.
Всего горит примерно 200 м2.
Причина возгорания пока не установлены.
Сегодня в 15:10 спасателям поступил вызов в Пуртси, где в лесу произошел пожар.
Всего горит примерно 200 м2.
Причина возгорания пока не установлены.
Administratiivjuht
VAKLAK OÜ (TAMMISTE ...
Tähtaeg: 20.05.2018
Turundusjuht
CITADELE BANKA EESTI FILIAAL AS
Tähtaeg: 20.05.2018
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