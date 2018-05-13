13.05.2018, 16:05

ФОТО и ВИДЕО: В Валагамаа в лесу произошел пожар

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rus.delfi.ee
EST 1

Сегодня в 15:10 спасателям поступил вызов в Пуртси, где в лесу произошел пожар.

Всего горит примерно 200 м2.

Причина возгорания пока не установлены.

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