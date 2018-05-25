25.05.2018, 11:32

ФОТО и ВИДЕО: В тяжелой аварии в Мустамяэ пострадали четыре человека

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rus.delfi.ee
EST

Сегодня в 10:43 в столичном районе Мустамяэ произошло столкновение двух легковых авто, в котором пострадали четыре человека.

Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.

Новость дополняется.

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