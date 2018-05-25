ФОТО и ВИДЕО: В тяжелой аварии в Мустамяэ пострадали четыре человека

Сегодня в 10:43 в столичном районе Мустамяэ произошло столкновение двух легковых авто, в котором пострадали четыре человека.
Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.
Новость дополняется.
Сегодня в 10:43 в столичном районе Мустамяэ произошло столкновение двух легковых авто, в котором пострадали четыре человека.
Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.
Новость дополняется.
Ekspordi müügijuht
ASTEL MODULAR OÜ (M-PARTNER HR OÜ)
Tähtaeg: 05.06.2018
Väärtpaberite halduse osakonna juhataja
SEB PANK AS
Tähtaeg: 31.05.2018
Tehnohoolduse projektijuht
RIIGI KINNISVARA AS
Tähtaeg: 04.06.2018
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