ФОТО и ВИДЕО: В торговом центре ”Солярис” — опять потоп! На этот раз засорилась канализация(17)
В столичном торговом центре ”Солярис” в среду вновь произошел потоп. На этот раз засорилась канализация.
В столичном торговом центре ”Солярис” в среду вновь произошел потоп. На этот раз засорилась канализация.
”По всей вероятности — затор в канализации. Занимаемся решением проблемы”, — сказал директор по обслуживанию.
По его словам, все магазины открыты, однако, встали эскалаторы.
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