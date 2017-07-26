ФОТО И ВИДЕО: В Тарту проигнорировавший знак водитель врезался в микроавтобус

Вчера в Тарту в районе Таммелинн произошла авария. Водитель микроавтобуса проигнорировал знак ”уступи дорогу” и врезался в другой микроавтобус, из-за чего тот перевернулся на бок.

”Вчера вечером в районе шести часов в Тарту на перекрестке улиц Кеск-Кааре и Ряни случилось дорожно-транспортное происшествие. Водитель, который двигался вдоль улицы Ряни в направлении улицы Кеск-Кааре проигнорировал знак ”уступи дорогу” и поехал навстречу движущемуся по главной дороге Mercedes”, — прокомментировала Delfi пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк.

В результате столкновения Mercedes перевернулся на бок и въехал в ограждение дома на улице Кеск-Кааре.

В аварии никто не пострадал, водители были трезвы и имели водительские права.