ФОТО и ВИДЕО: В Тарту полиция задержала укравшего пиццу и ликер мужчину

В пятницу в 22:00 вблизи торгового центра Kaubamaja в Тарту был задержан пьяный агрессивный мужчина, укравший из магазина пиццу и ликер Vana Tallinn.

Лыунаская префектура сообщает, что в торговом центре Kvartal в Тарту охранник задержал у кассы мужчину, который взял в магазине ликер Vana Tallinn, бутылку шампанского и пиццу, после чего попытался уйти, не заплатив.

Охранник вызвал полицию, но вору удалось сбежать. В итоге полицейский патруль задержал мужчину через дорогу, у торгового центра Kaubamaja. Мужчина вел себя агрессивно и оказывал сопротивление при задержании.

Пьяного 37-летнего мужчину доставили в арестантский дом протрезветь. Ликер и шампанское вернули в магазин в неиспорченном виде.

Детали инцидента будут выяснены в рамках уголовного производства.