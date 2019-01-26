ФОТО И ВИДЕО: В Тарту подростки попытались обворовать магазин с помощью топора, ножа и игрушечного оружия

”Сегодня в 21.30 полиция получила вызов в продуктовый магазин на улице Яама в Тарту. По первоначальным данным, в магазин зашли двое мужчин в масках. У обоих из них были предметы, похожие на оружие, у одного с собой был топор, — сказала пресс-секретарь PPA Виктория Корпан Delfi.

Вторгшиеся в магазин личности угрожали оружием кассирам, приказав открыть кассы. По первоначальным данным подростков задержал охранник магазина, ему на помощь пришли двое мужчин, которые в то время находились в магазине. Они и продержали нарушителей до приезда полиции.

Во время задержания один из пришедших на помощь клиентов получил травму топором в области головы. Скорая помощь доставила его в больницу, его жизни ничего не угрожает.