ФОТО и ВИДЕО: В Тарту перевозивший пьяного дебошира автомобиль полиции попал в аварию

Сегодня утром в полицию поступило сообщение о том, что в баре на Нарвском шоссе в Тарту медикам нужна помощь в усмирении агрессивного 35-летнего мужчины в состоянии алкогольного опьянения, который, скорее всего, упал и получил травмы. По прибытию на место патруля мужчина по-прежнему показывал агрессию, в связи с чем было решено доставить его в арестантский дом.

В целях безопасности стражей порядки и самого мужчины его заключили в наручники и пристегнули ремнем безопасности на заднем пассажирском сидении патрульного авто.

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В время движения по направлению к центру города полицейский автомобиль Škoda Superb, двигавшийся с включенной сиреной и мигалками, на перекрестке улиц Рийа и Туру попал в аварию. По предварительным данным, легковой автомобиль Audi не пропустил машину полиции и врезался в нее сбоку. Сидевший на заднем сидении полицейского авто мужчина пострадал и был доставлен для осмотра в травмпункт.

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Представитель Лыунаской префектуры Кюнтер Педоск подчеркнул, что все участники движения обязаны уступать дорогу двигающемуся со включенными мигалкой и сиреной транспортному средству, а сами эти авто в свою очередь обязаны обеспечить безопасность при совершении таких поездок. ”Более точные обстоятельства выяснит следствие. Сейчас можно сказать, что одной из причин случившегося стала невнимательность. Водитель Audi сказал на месте происшествия, что не заметил приближающийся автомобиль полиции из-за ослепившего его солнца”, — сообщил Педоск.