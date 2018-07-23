ФОТО и ВИДЕО: В Таллинне на Туртуском шоссе столкнулись грузовик и трамвай

Сегодня утром около 11 часов утра в Таллинне, на Тартуском шоссе столкнулись грузовик и трамвай. Авария произошла рядом с домом номер 71.
Водитель грузовика получил легкие травмы и был доставлен в больницу. Движение на месте аварии нарушено.
Сегодня утром около 11 часов утра в Таллинне, на Тартуском шоссе столкнулись грузовик и трамвай. Авария произошла рядом с домом номер 71.
Водитель грузовика получил легкие травмы и был доставлен в больницу. Движение на месте аварии нарушено.
Group director for information technology
TECH POWER ELECTRONICS GROUP ...
Tähtaeg: 29.07.2018
Hankespetsialist
INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Tähtaeg: 06.08.2018
Hooldaja
FRESENIUS MEDICAL CARE ESTONIA OÜ
Tähtaeg: 01.09.2018
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