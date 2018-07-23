23.07.2018, 12:20

ФОТО и ВИДЕО: В Таллинне на Тартуском шоссе столкнулись грузовик и трамвай

 (17)
rus.delfi.ee
EST 14

Сегодня утром около 11 часов утра в Таллинне, на Тартуском шоссе столкнулись грузовик и трамвай. Авария произошла рядом с домом номер 71.

Водитель грузовика получил легкие травмы и был доставлен в больницу. Движение на месте аварии нарушено.

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