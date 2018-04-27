ФОТО и ВИДЕО: В Таллинне на станции сортировки мусора произошел пожар, над Ласнамяэ распространялся черный дым

Пыхьяский спасательный центр в 8:39 получил сообщение о том, что в Таллинне, на улице Суур-Сыямяэ, на станции сортировки мусора Ragn-Sells, - пожар. Спасатели отреагировали на происшествие с повышенным приоритетом.

Представитель Спасательного центра Джейн Гридасов сказала Delfi, что горел мусор на складе.

Из-за горения мусора выделялось много черного дыма из чего спасатели утром просили жителей Ласнамяэ не открывать в домах окна.

На место были стянуты семь пожарных машин, две лестницы и два бака. Присутствовала также полиция, скорая и инспекция по окружающей среде.

Председатель правления Ragn-Sells Райн Вяэнас сказал Delfi, что пожар не изменит порядок утилизации мусора. ”Это лишь одно место, их в Эстонии достаточно, так что при необходимости мы сможем воспользоваться помощью партнеров”, — сообщил он.