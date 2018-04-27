27.04.2018, 09:36

ФОТО и ВИДЕО: В Таллинне на станции сортировки мусора произошел пожар, над Ласнамяэ распространяется черный дым

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дополнено в 10:54
rus.delfi.ee
EST 39

Пыхьяский спасательный центр в 8:39 получил сообщение о том, что в Таллинне, на улице Суур-Сыямяэ, на станции сортировки мусора Ragn-Sells, - пожар. Спасатели отреагировали на происшествие с повышенным приоритетом.

Представитель Спасательного центра Джейн Гридасов сказала Delfi, что горит мусор на складе. Информация о пострадавших на данный момент не поступала.

Из-за горения мусора выделяется много черного дыма. Как сообщается, сейчас склад полыхает открытым пламенем.

Спасатели просят жителей Ласнамяэ не открывать в домах окна. К настоящему моменту количество дыма стало меньше.

На месте — семь пожарных машин, две лестницы и два бака. Присутствуют также полиция, скорая и инспекция по окружающей среде.

Председатель правления Ragn-Sells Райн Вяэнас сказал Delfi, что пожар не изменит порядок утилизации мусора. ”Это лишь одно место, их в Эстонии достаточно, так что при необходимости мы сможем воспользоваться помощью партнеров”, — сообщил он.

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