05.05.2017, 17:55

ФОТО и ВИДЕО: В Сууре-Яани оn костра загорелись сараи и жилой дом


rus.delfi.ee
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Põleng Suure-Jaanis
Galerii: 12 pilti
Põleng Suure-Jaanis Foto: Kaspar Pokk

Сегодня в 14:54 спасатели получили вызов в Вильяндимаа в Сууре-Яани, где, очевидно, от костра загорелись два сарая.

Два сарая почти сгорели, и от них загорелась также крыша расположенного поблизости дома. На место выехали шесть пожарных команд, которые ограничили дальнейшее распространение огня. Жилой дом спасли, и при пожаре никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия еще идут дополнительные работы по тушению.

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