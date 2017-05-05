ФОТО и ВИДЕО: В Сууре-Яани оn костра загорелись сараи и жилой дом

Сегодня в 14:54 спасатели получили вызов в Вильяндимаа в Сууре-Яани, где, очевидно, от костра загорелись два сарая.

Два сарая почти сгорели, и от них загорелась также крыша расположенного поблизости дома. На место выехали шесть пожарных команд, которые ограничили дальнейшее распространение огня. Жилой дом спасли, и при пожаре никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия еще идут дополнительные работы по тушению.