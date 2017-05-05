ФОТО и ВИДЕО: В Сууре-Яани оn костра загорелись сараи и жилой дом

Сегодня в 14:54 спасатели получили вызов в Вильяндимаа в Сууре-Яани, где, очевидно, от костра загорелись два сарая.
Два сарая почти сгорели, и от них загорелась также крыша расположенного поблизости дома. На место выехали шесть пожарных команд, которые ограничили дальнейшее распространение огня. Жилой дом спасли, и при пожаре никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия еще идут дополнительные работы по тушению.
Rae vald, Рядный дом, 179 000 EUR
Tallinn, Квартира, 169 000 EUR
Зарегистрированные (0) Анонимные (0)