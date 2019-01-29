ФОТО и ВИДЕО: В столкновении польского грузовика и автобуса в Ласнамяэ пострадали девять человек

"Сегодня в 05:31 центр тревоги получил сообщение о том, что на улице Пунане в Таллинне столкнулись грузовик Scania и автобус", — сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кристи Райдла.

По предварительны данным, пострадало девять человек, двое из них — серьезно. Во время аварии в автобусе вместе с водителем находилось в общей сложности девять человек.

Оперативный дежурный Ида-Харьюского отделения полиции Вячеслав Шаталов сказал, что, по предварительным данным, грузовой автомобиль врезался на перекрестке улиц Пунане и Смуули в городской автобус.

”Автобус ехал со стороны улицы Пунане по главной дороге, и на перекрестке в него сбоку врезался ехавший со стороны улицы Смуули грузовой автомобиль”, — сказал он и добавил, что точные обстоятельства выясняются.

Полиция сообщила, что в ДТП участвовал грузовик с польским регистрационным номером. Движение на месте происшествия было восстановлено чуть позже 8 часов.

В январе этого года, с учетом сегодняшнего происшествия, произошло семь ДТП с участием автобусов, пострадало 19 человек.

В прошлом году с участием автобусов произошло 103 ДТП, погибло два человека, в одном случае пешеход, в другом случае при столкновении грузовика и автобуса погиб водитель автобуса. Пострадало 133 человека, что на 35 больше по сравнению с 2017 годом.

В 2018 году с участием грузовых автомобилей произошло 165 ДТП, погибло 18 человек, пострадало 225 человек. В 2017 году таких ДТП было 166, погибло 10 человек, пострадал 221 человек. Дополнительная информация о ДТП на Смуули теэ.