ФОТО и ВИДЕО: В столкновении польского грузовика и автобуса в Ласнамяэ пострадали девять человек, в том числе и ребенок

"Сегодня в 05:31 центр тревоги получил сообщение о том, что на улице Пунане в Таллинне столкнулись грузовик Scania и автобус", — сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кристи Райдла. У автобуса были польские регистрационные номера.

В ДТП пострадали мужчины 65, 73, 58 и 59 лет, две женщины 48 лет и 11-летний мальчик. На месте была оказана первая помощь 23-летнему мужчине, который не нуждался в госпитализации.

За рулем грузовика был 58-летний гражданин Польши. Как водителя грузовика, так и водителя автобуса, 56-летнего мужчину, доставили для проверки здоровья в больницу. Водители были трезвы.

По словам руководителя центра надзора за дорожным движением Ханнеса Кулламяэ, для расследования всех обстоятельств ДТП было начато уголовное делопроизводство.

"Мы задержали водителя грузовика и продолжаем расследование. Мы знаем, что автобус ехал по улице Пунане, то есть по главной дороге, когда ехавший со стороны Смуули теэ грузовик врезался в автобус сбоку. На момент ДТП на перекрестке работали желтые сигналы светофора. Мы выясняем, придерживались ли водители требований ко времени работы и отдыха", — сказал Кулламяэ. "Рассматривая обстоятельства происшествия на данный момент есть основание полагать, что причиной ДТП стала невнимательность, но точные причины будут выяснены в ходе делопроизводства".