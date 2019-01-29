ФОТО и ВИДЕО: В столкновении польского грузовика и автобуса в Ласнамяэ пострадали девять человек, в том числе и ребенок(84)
Сегодня рано утром в Ласнамяэ столкнулись автобус и грузовик, в результате чего пострадало девять человек.
Сегодня рано утром в Ласнамяэ столкнулись автобус и грузовик, в результате чего пострадало девять человек.
"Сегодня в 05:31 центр тревоги получил сообщение о том, что на улице Пунане в Таллинне столкнулись грузовик Scania и автобус", — сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кристи Райдла. У автобуса были польские регистрационные номера.
В ДТП пострадали мужчины 65, 73, 58 и 59 лет, две женщины 48 лет и 11-летний мальчик. На месте была оказана первая помощь 23-летнему мужчине, который не нуждался в госпитализации.
За рулем грузовика был 58-летний гражданин Польши. Как водителя грузовика, так и водителя автобуса, 56-летнего мужчину, доставили для проверки здоровья в больницу. Водители были трезвы.
По словам руководителя центра надзора за дорожным движением Ханнеса Кулламяэ, для расследования всех обстоятельств ДТП было начато уголовное делопроизводство.
"Мы задержали водителя грузовика и продолжаем расследование. Мы знаем, что автобус ехал по улице Пунане, то есть по главной дороге, когда ехавший со стороны Смуули теэ грузовик врезался в автобус сбоку. На момент ДТП на перекрестке работали желтые сигналы светофора. Мы выясняем, придерживались ли водители требований ко времени работы и отдыха", — сказал Кулламяэ. "Рассматривая обстоятельства происшествия на данный момент есть основание полагать, что причиной ДТП стала невнимательность, но точные причины будут выяснены в ходе делопроизводства".
Кулламяэ добавил, что водители тяжелых транспортных средств должны считаться с тем, что зимой тормозной путь длиннее: "Перед выездом на перекресток надо заранее притормозить и учесть, что на перекресток может выехать другое транспортное средство. Выезжая на перекресток, не убедившись, что это безопасно, все может закончиться очень тяжелыми последствиями".
На момент ДТП было темно, дорога была покрыта смесью мокрого снега и соленого снега. Максимально разрешенная скорость на данном участке — 50 км/ч.
В 2018 году произошло четыре ДТП, в которых были пострадавшие, с участием как автобуса, так и грузовика. В этих ДТП погиб один человек и пострадало 16 человек.
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