29.01.2019, 06:45

ФОТО и ВИДЕО: В столкновении грузовика и автобуса в Ласнамяэ пострадали девять человек

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дополнено в 08:07
rus.delfi.ee
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Veoauto ja liinibussi kokkupõrge Tallinnas Lasnamäel Punasel tänaval Foto: Nataly Bezevets

Сегодня рано утром в Ласнамяэ столкнулись автобус и грузовик, в результате чего пострадало девять человек.

"Сегодня в 05:31 центр тревоги получил сообщение о том, что на улице Пунане в Таллинне столкнулись грузовик Scania и автобус", — сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кристи Райдла.

По предварительны данным, пострадало девять человек, двое из них — серьезно. Во время аварии в автобусе вместе с водителем находилось в общей сложности девять человек.

Оперативный дежурный Ида-Харьюского отделения полиции Вячеслав Шаталов сказал, что, по предварительным данным, грузовой автомобиль врезался на перекрестке улиц Пунане и Смуули в городской автобус.

”Автобус ехал со стороны улицы Пунане по главной дороге, и на перекрестке в него сбоку врезался ехавший со стороны улицы Смуули грузовой автомобиль”, — сказал он и добавил, что точные обстоятельства выясняются.

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