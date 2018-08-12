ФОТО и ВИДЕО: В Рапламаа в ДТП погибла 34-летняя женщина и пострадали четверо — все они употребляли алкоголь

Как сообщает Ляэнеская префектура, в 17:15 поступило сообщение, что в аварию попал автомобиль, в котором находились пять человек. В результате ДТП 34-летняя женщина скончалась. 36-летний водитель и сидевшие на заднем сиденье трое мужчин были доставлены в больницу.

По данным полиции, Volkswagen Passat выехал на встречную полосу и вылетел в кювет, пролетев по воздуху, и врезался в стоявший у дороги комбайн. Местные говорят, что в этом месте и ранее происходили ДТП.

Вся компания употребляла алкоголь. Кроме того, ни один их них не использовал ремень безопасности.На заднем сиденье находились 29-летний, 63-летний и 71-летний мужчины.

В районе инцидента на 9,5 километре шоссе Юуру-Ярлепа нарушено движение.

Согласно данным Шоссейного департамента, в этом году это 53 смерть в ДТП.