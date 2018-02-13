13.02.2018, 18:42

ФОТО и ВИДЕО: В Рапла горит двухэтажный жилой дом


rus.delfi.ee
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Galerii: 33 pilti
Põleng Raplas Mobiilifoto: Siim Solman

В Рапла, на улице Вялья открытым пламенем полыхает двухэтажный деревянный жилой дом.

О пожаре в Центр тревоги сообщили жильцы дома в 17:36. На данный момент еще не установлено, есть ли пострадавшие.


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