11.05.2018, 07:11

ФОТО и ВИДЕО: В Пыхья-Таллинне сгорели 14 машин, дым был виден над всем городом

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rus.delfi.ee
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Сегодня рано утром, около 5:00 в Пыхья-Таллинне, на территории частного предприятия в районе улицы Волта, расположенного на улице Вольта, был пожар. Огонь повредил 14 автомобилей, но люди не пострадали.

В Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в 4:07. К 6:03 пожар был потушен.

Дежурный пресс-секретарь Спасательного департамента пояснил, что на территории частного предприятия горели 14 машин. Люди в результате происшествия не пострадали.

Дым был виден над всем городом. Фотографии принадлежат политику Оле Коопу.

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