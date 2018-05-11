ФОТО и ВИДЕО: В Пыхья-Таллинне сгорели 14 машин, дым был виден над всем городом

Сегодня рано утром, около 5:00 в Пыхья-Таллинне, на территории частного предприятия в районе улицы Волта, расположенного на улице Вольта, был пожар. Огонь повредил 14 автомобилей, но люди не пострадали.

В Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в 4:07. К 6:03 пожар был потушен. Дежурный пресс-секретарь Спасательного департамента пояснил, что на территории частного предприятия горели 14 машин. Люди в результате происшествия не пострадали. Дым был виден над всем городом. Фотографии принадлежат политику Оле Коопу.