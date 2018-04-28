28.04.2018, 21:47

ФОТО и ВИДЕО: В Пыхья-Таллинне из-за бесхозного чемодана был эвакуирован дом, нарушены движение и связь

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rus.delfi.ee
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ФОТО и ВИДЕО: В Пыхья-Таллинне из-за бесхозного чемодана был эвакуирован дом, нарушены движение и связь
Foto: Taavi Sepp

Сегодня вечером на автобусной остановке на улице Сыле в Пыхья-Таллинне был обнаружен подозрительный чемодан.


Пресс-секретарь Спасательного департамента сказал Delfi, что бесхозный чемодан был найден на остановке ”Эхте”. Жители дома по адресу Сыле, 54 были эвакуированы.

Движение было перенаправлено по улице Эхте, движение общественного транспорта было также нарушено.

Проживающий в эпицентре событий очевидец сказал Delfi, что в связи с инцидентом не работало интернет-соединение. ”Когда я ехал домой, то пришлось долго стоять. Всего стояло около пяти городских автобусов. Все было огорожено”, — сказал он. Ближе к 22 часам он сообщил, что, вероятно, спасатели взорвали чемодан, так как был слышен сильный хлопок, и приступили к ликвидации ограждения.

"В Копли не скучно", - написал другой житель района в соцсетях и приложил видео:

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