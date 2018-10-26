ФОТО и ВИДЕО: В Пярнумаа сгорел перевозивший автомобили грузовик
25 октября в 23:59 Центр тревоги получил сообщение о горящем грузовике в деревне Маяка волости Хяэдемеэсте, сообщила Ляэнеская префектура.
25 октября в 23:59 Центр тревоги получил сообщение о горящем грузовике в деревне Маяка волости Хяэдемеэсте, сообщила Ляэнеская префектура.
На 179 километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла загорелась перевозящая автомобили фура. По прибытии спасателей открытым пламенем горел прицеп фуры, а также загорелись перевозимые автомобили.
Из восьми находившихся в прицепе автомобилей были уничтожены огнем шесть, и, по первоначальной оценке, удалось спасти два автомобиля. Из-за пожара были закрыты оба направления, и движение перенаправили. Спасатели ликвидировали возгорание в 1:28. Люди при пожаре не пострадали. На данный момент причина возгорания неизвестна.
Видео с места происшествия — читатель Delfi.
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