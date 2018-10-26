ФОТО и ВИДЕО: В Пярнумаа сгорел перевозивший автомобили грузовик

На 179 километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла загорелась перевозящая автомобили фура. По прибытии спасателей открытым пламенем горел прицеп фуры, а также загорелись перевозимые автомобили.

Из восьми находившихся в прицепе автомобилей были уничтожены огнем шесть, и, по первоначальной оценке, удалось спасти два автомобиля. Из-за пожара были закрыты оба направления, и движение перенаправили. Спасатели ликвидировали возгорание в 1:28. Люди при пожаре не пострадали. На данный момент причина возгорания неизвестна.

Видео с места происшествия — читатель Delfi.