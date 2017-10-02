ФОТО и ВИДЕО: В Пярнумаа при пожаре в жилом доме обрушилась крыша

В 17:18 поступило сообщение о пожаре в поселке Сауга в Пярнумаа. Горел двухэтажный жилой дом на улице Хирвела.
По словам спасателей, пожар мог начаться во время строительных работ. После 18:00 Спасательный центр сообщил, что обрушилась крыша дома
Работы по тушению продолжаются. Огонь может перекинуться на пристройку.
К счастью при пожаре никто не пострадал.
Esialgsetel andmetel katusel tehtud tuletöödest alguse saanud tulekahju olud on rasked,katus vajus sisse #hirvela pic.twitter.com/Hf736mN3Fw— Päästeamet (@paasteamet) October 2, 2017
Tulekahju on levinud teise maja katusele #hirvela pic.twitter.com/ntveqClQZF— Päästeamet (@paasteamet) October 2, 2017
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