02.10.2017, 19:30

ФОТО и ВИДЕО: В Пярнумаа при пожаре в жилом доме обрушилась крыша

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rus.delfi.ee
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Galerii: 8 pilti
tulekahju Pärnumaal Foto: Delfi lugeja

В 17:18 поступило сообщение о пожаре в поселке Сауга в Пярнумаа. Горел двухэтажный жилой дом на улице Хирвела.

По словам спасателей, пожар мог начаться во время строительных работ. После 18:00 Спасательный центр сообщил, что обрушилась крыша дома

Работы по тушению продолжаются. Огонь может перекинуться на пристройку.

К счастью при пожаре никто не пострадал.

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