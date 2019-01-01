01.01.2019, 11:00
ФОТО И ВИДЕО: В новогоднюю ночь в Саку сгорели теплицы. Причина пожара почти очевидна(5)
Сегодня ночью в 00:18 в Центр тревоги поступил вызов: в деревне Юулику волости Саку случился пожар. Там загорелся комплекс теплиц.
Сегодня ночью в 00:18 в Центр тревоги поступил вызов: в деревне Юулику волости Саку случился пожар. Там загорелся комплекс теплиц.
Тушили возгорание до утра. Работы осложнял сильный ветер.
Выяснилось, что теплицы принадлежали фирме Nurmiko. Вероятная причина возгорания — салюты.
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