01.01.2019, 11:00

ФОТО И ВИДЕО: В новогоднюю ночь в Саку сгорели теплицы. Причина пожара почти очевидна

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rus.delfi.ee
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Сегодня ночью в 00:18 в Центр тревоги поступил вызов: в деревне Юулику волости Саку случился пожар. Там загорелся комплекс теплиц.

Тушили возгорание до утра. Работы осложнял сильный ветер.

Выяснилось, что теплицы принадлежали фирме Nurmiko. Вероятная причина возгорания — салюты.

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