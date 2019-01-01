ФОТО И ВИДЕО: В новогоднюю ночь в Саку сгорели теплицы. Причина пожара почти очевидна

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Сегодня ночью в 00:18 в Центр тревоги поступил вызов: в деревне Юулику волости Саку случился пожар. Там загорелся комплекс теплиц.