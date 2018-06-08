08.06.2018, 20:10

ФОТО и ВИДЕО: В Нарве на парковке ТЦ Astri загорелся Chrysler, посетителей магазина эвакуировали


rus.delfi.ee
EST

Сегодня в Нарве на парковке торгового центра Astri загорелся автомобиль. Людей эвакуировали из магазина.

Пресс-секретарь Идаского Спасательного центра Вилве Кирс сказала Delfi, что сообщение о пожаре в Центр тревоги поступило в 18:54. На парковке ТЦ загорелся автомобиль Chrysler. Горел мотор.

Поскольку дым распространился и внутрь магазина, то сработала сигнализация и людей эвакуировали.

Возгорание было потушено к 19 часам, полчаса спустя двери торгового центра вновь открылись для посетителей. Причина возгорания мотора выясняется.

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