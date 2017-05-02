ФОТО и ВИДЕО: В Мустамяэ женщина не позволила мужчине пойти за выпивкой. Тогда он спрыгнул с третьего этажа

Во вторник вечером вызвали полицию и скорую на Сютисте теэ в Таллинне. Там мужчина спрыгнул с третьего этажа.

Полиция подтвердила Delfi, что вызов поступил в 19:05. На месте выяснилось, что с балкона третьего этажа спрыгнул мужчина, которому женщина не позволила выйти за алкоголем. Поскольку мужчина уже находился в состоянии опьянения, он решил спрыгнуть с балкона.

Прибывшие на место медики серьезных повреждений у мужчины не обнаружили, но решили все же доставить мужчину в больницу на медосмотр. Тогда мужчина вышел из себя, и стражам порядка пришлось применить силу, заковав его в наручники.